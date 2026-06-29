Spinazzola verlängert in Neapel
Leonardo Spinazzola (33) bleibt der SSC Neapel erhalten. Wie die Süditaliener offiziell bestätigen, hat der Linksverteidiger seinen Vertrag bis 2028 ausgedehnt. Der 27-fache italienische Nationalspieler läuft seit 2024 im Schatten des Vesuv auf.
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La freccia è pronta a colpire ancora: Leo rinnova fino al 2028!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 29, 2026
Leggi il comunicato: https://t.co/AH0kGKHq1J
💙 #ProudToBeNapoli
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