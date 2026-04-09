BVB bedient sich erneut in Elversberg

Nach Ole Book wechselt vermutlich auch David Blacha zeitnah von der SV Elversberg zu Borussia Dortmund. Das suggeriert ein Bericht des ‚kicker‘. Demzufolge wird der interimistische Sportdirektor wohl ebenfalls in Dortmund anheuern.

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Blacha arbeitete im Saarland als Scout und Lizenzbereichsleiter eng mit Ex-Sportvorstand Book zusammen. Elversberg will den 35-Jährigen aber erst final ziehen lassen, sobald die offenen Stellen neu besetzt wurden. Eine Spur führt zu Christian Weber, der gemeinsam mit Josef Welzmüller (Technischer Direktor) die sportlichen Geschicke leiten soll.