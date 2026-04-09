Menü Suche
Kommentar 102
Bundesliga

BVB bedient sich erneut in Elversberg

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Ole Book vor dem BVB-Logo @Maxppp

Nach Ole Book wechselt vermutlich auch David Blacha zeitnah von der SV Elversberg zu Borussia Dortmund. Das suggeriert ein Bericht des ‚kicker‘. Demzufolge wird der interimistische Sportdirektor wohl ebenfalls in Dortmund anheuern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Blacha arbeitete im Saarland als Scout und Lizenzbereichsleiter eng mit Ex-Sportvorstand Book zusammen. Elversberg will den 35-Jährigen aber erst final ziehen lassen, sobald die offenen Stellen neu besetzt wurden. Eine Spur führt zu Christian Weber, der gemeinsam mit Josef Welzmüller (Technischer Direktor) die sportlichen Geschicke leiten soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (99+)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Elversberg
BVB
David Blacha

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
David Blacha David Blacha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert