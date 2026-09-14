Nächster Schock um Ouédraogo

RB Leipzig und Assan Ouédraogo (20) müssen abermals einen Rückschlag hinnehmen. Der Mittelfeldspieler kugelte sich beim gestrigen 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV in der 28. Minute im Zweikampf mit Albert Grönbaek (25) die Schulter aus und musste in der Folge mit Schmerzen ausgewechselt werden.

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RB-Chefcoach Martín Demichelis wartete im Anschluss an die Partie nicht gerade mit guten Nachrichten auf: „Es ist wohl die gleiche Verletzung wie in der Vorbereitung. Es sieht nicht gut aus, aber wir haben noch keine genaue Diagnose.“

Anfang August hatte sich das DFB-Juwel (ein Länderspiel) eine Kapselverletzung an derselben Schulter zugezogen, musste aber immerhin nicht operiert werden. Wie lange Ouédraogo nun ausfällt, bleibt abzuwarten. Den nächsten Verletzungsschock wird er aber erstmal verdauen müssen.