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Real kapert Stürmer-Transfer

von Remo Schatz - Quelle: Matteo Moretto | Fabrizio Romano
Carlos Espí im Einsatz für Levante @Maxppp

Real Madrid hat sich offenbar in letzter Sekunde in den Poker um Carlos Espí von UD Levante eingemischt. Wie Matteo Moretto berichtet, haben die Königlichen das Interesse am Stürmer hinterlegt und in Aussicht gestellt, die 25 Millionen Euro schwere Kaufoption zu ziehen.

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Laut Fabrizio Romano laufen die Verhandlungen bereits auf Hochtouren. Der 21-jährige Spanier werde in der Hauptstadt als perfekter Ersatz für Gonzalo García (22) gesehen, den es aller Voraussicht nach zum FC Fulham zieht. Mit Brighton & Hove Albion war der Espí-Transfer nahezu ausgehandelt, der Youngster könnte nun aber doch La Liga erhalten bleiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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