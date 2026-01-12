Vaz einig mit neuem Klub: BVB & Bayer gehen wohl leer aus

Bei Olympique Marseille findet in der Sturmmitte ein Duell der Generationen statt. Da ist zum einen Pierre-Emerick Aubameyang, der mit 36 Jahren noch immer einer der Leistungsträger bei OM ist. Zum anderen sitzt dem Gabuner in Robinio Vaz unter anderem ein 18-Jähriger im Nacken, der in der Liga schon vier Tore und zwei Vorlagen beisteuern konnte – und das zumeist als Joker. Im Schnitt ist Vaz alle 62 Minuten an einem Treffer direkt beteiligt.

Eine Statistik, die nachvollziehbarerweise Interessenten auf den Plan ruft. Zumal Vaz laut ‚Il Messaggero‘ eine Verlängerung des bis 2028 laufenden Vertrages bei den Franzosen bislang ausgeschlagen hat. Die italienische Zeitung berichtet, dass neben Top-Klubs wie Paris St. Germain, dem AC Mailand, Manchester United und der SSC Neapel auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund am Mittelstürmer interessiert sind.

Roma in der Pole Position

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ legt nach und berichtet, dass Bayer erst kürzlich einen Vorstoß gewagt hat, damit aber gescheitert ist. Nach FT-Informationen hat die AS Rom die besten Karten auf eine Verpflichtung und steht kurz vor der Einigung mit OM über einen Wintertransfer. Lediglich kleinere Details sind noch zu klären. Die Giallorossi sind auf der Suche nach offensiven Verstärkungen und haben neben Vaz auch Donyell Malen (26/Aston Villa) ins Visier genommen.

Während Malen per Leihe in die italienische Hauptstadt wechseln soll, wird der Transfer von Vaz kostspieliger. Inklusive möglicher Boni müssen die Giallorossi 25 Millionen Euro nach Marseille überweisen, wobei der FC Sochaux, Ausbildungsverein von Vaz, rund 15 Prozent der Einnahmen erhalten wird.

BVB & Bayer überhaupt auf der Suche?

Ob sich der BVB und Leverkusen in diesem Preissegment noch einmal in die Verhandlungen einmischen, bleibt abzuwarten. Zwingend auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer sind beide Klubs nicht unbedingt. Die Suche nach neuen Top-Talenten läuft allerdings durchgehend.