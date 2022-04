Liverpool schlägt Villarreal im Halbfinal-Hinspiel | Glatte 1 für Thiago

Von Beginn an war der FC Liverpool die spielbestimmende Mannschaft. Der FC Villarreal verteidigte wie auch schon gegen den FC Bayern tief und kompakt in einem 4-4-2. Dennoch kamen die Reds bereits nach zwölf Minuten zur ersten Großchance: Sadio Mané konnte seinen Kopfball nach einer Flanke von Mo Salah aber nicht richtig platzieren.

In der Folge kam die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hauptsächlich aus der Distanz zum Abschluss, Luis Díaz (14., 31.) und Salah (35.) scheiterten aber entweder an Villarreal-Keeper Rulli oder zielten zu ungenau. Auch Thiago versuchte es in der 42. Minute aus der Distanz und verpasste ein Traumtor um nur wenige Zentimeter, indem er den Ball aus etwa 25 Metern ans Lattenkreuz setzte. Die spanischen Gäste konzentrierten sich auf die Defensive und konnten nur selten für offensive Entlastung sorgen. So ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Liverpool am Drücker und belohnte sich auch endlich für den Aufwand. Eine Flanke von Jordan Henderson lenkte Pervis Estupiñán unglücklich ins eigene Netz zum 1:0 aus Sicht der Reds ab (53.). Nur zwei Minuten später schlug der LFC in Person von Sadio Mané noch einmal zu – 2:0.

Villarreal-Trainer Unai Emery wechselte wenig später den offensiveren Alfonso Pedraza für Francis Coquelin ein und brachte in der 71. Minute gleich drei Neue, doch der gewünschte Effekt blieb aus. Das Gelbe U-Boot blieb ohne nennenswerte Chance, während Liverpool durchaus noch häufiger hätte treffen können. Mit dem 2:0-Endstand waren die Gäste aus Spanien deshalb gut bedient. Die Reds können sich über einen verdienten Sieg freuen.

Torfolge

1:0 Estupiñán (Eigentor) (53.): Die verdiente Führung für Liverpool. Henderson spielt rechts auf Salah, hinterläuft den Ägypter und bekommt den Ball zurück. Die Flanke des Kapitäns wird von Estupiñán abgefälscht, wodurch sich die Kugel über Rulli hinweg ins Tor senkt.

2:0 Mané (55.): Liverpool gelingt binnen zwei Minuten der Doppelschlag. Alexander-Arnold findet Salah vor dem Sechzehner, der zwar von drei Verteidigern umgeben, aber von keinem angegriffen wird. Der Linksfuß kann aufdrehen und steckt geschickt auf Mané durch, der an Rulli vorbei einschiebt.

Die Noten

FC Liverpool

Eingewechselt

71‘ Keita für Henderson

71‘ Jota für Mané

81‘ Gomez für Alexander-Arnold

81‘ Origi für Díaz

FC Villarreal

Eingewechselt

57‘ Pedraza (4) für Coquelin

71‘ Aurier für Parejo

71‘ Trigueros für Estupiñán

71‘ Dia für Chukwueze

86‘ Alcácer für Danjuma