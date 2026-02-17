Menü Suche
Geheimer Deal für Giménez

von Dominik Schneider - Quelle: Matteo Moretto
José María Giménez lässt sich feiern @Maxppp

Zwischen José María Giménez und den Verantwortlichen von Atlético Madrid gibt es offenbar hinter vorgehaltener Hand eine Absprache. Matteo Moretto berichtet, dass die Offiziellen der Rojiblancos dem 31-jährigen Verteidiger bereits verbal die Freigabe für einen Wechsel im Sommer erteilt haben. Etwaige Winter-Avancen blockte der Nationalspieler von Uruguay deswegen ab.

Eigentlich steht Giménez noch bis 2028 in Madrid unter Vertrag. Trotzdem würde Atleti dem verdienten Verteidiger keine Steine in den Weg legen, wenn ein Verein konkretes Interesse an ihm zeigt. Dem Bericht zufolge würde man Giménez sogar trotz gültigem Vertrag einen ablösefreien Abschied ermöglichen.

