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Werder: Millionen-Angebot für Schmid

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Romano Schmid im Österreich-Trikot @Maxppp

Werder Bremen forciert eine Verlängerung mit Romano Schmid (26). Laut der ‚Bild‘ wollen die Grün-Weißen den Spielmacher mit einem „Millionen-Angebot“ von einem Verbleib über 2027 überzeugen. Die Offerte werde aktuell ausgearbeitet.

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Werders Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer führt aus: „Natürlich ist es unser Bestreben, einen Spieler wie Romano nicht ablösefrei ziehen zu lassen. Wir sind im Austausch, werden die Gespräche über eine mögliche Verlängerung sicher in Kürze konkret werden lassen. Wir können uns sehr gut vorstellen, mit ihm weiterzumachen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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