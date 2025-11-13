Menü Suche
Kommentar
Serie A

Neapel: Anguissa monatelang raus

von Daniel del Federico
1 min.
Frank Anguissa im Neapel-Trikot @Maxppp

Franck Zambo Anguissa hat sich bei der kamerunischen Nationalmannschaft verletzt. Wie die SSC Neapel mitteilt, hat sich der zentrale Mittelfeldspieler einen hochgradigen Riss im linken Oberschenkel zugezogen. Er wird dem Team von Antonio Conte monatelang fehlen.

Official SSC Napoli
Anguissa medical update 👇
Anguissa kam in dieser Saison bei jedem Spiel zum Einsatz und steuerte auch schon vier Treffer bei. Neben dem 29-Jährigen fehlen dem Tabellenvierten der Serie A mit Romelu Lukaku und Kevin De Bruyne noch zwei weitere Leistungsträger aufgrund von Muskelverletzungen im Oberschenkel. Die Neapolitaner treffen in der Liga nach der Länderspielpause auf Atalanta Bergamo, die AS Rom und Juventus Turin.

Serie A
Neapel
André Zambo Anguissa

Serie A
SSC Neapel
André Zambo Anguissa
