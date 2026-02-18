Menü Suche
Wolfsburg: Heftige Diva-Vorwürfe gegen Amoura

von Dominik Schneider - Quelle: Sport Bild
Mohamed Amoura hat es einfach drauf @Maxppp

Mohamed Amoura (25) sorgt beim VfL Wolfsburg offenbar für reichlich Missstimmung. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ gerät der Angreifer immer öfter mit seinen Teamkameraden und Trainer Daniel Bauer aneinander. Grund dafür sind unterschiedliche Auffassungen zur Spielweise der Wölfe, sprachliche Barrieren und das Anspruchsdenken des Algeriers an seine Mitspieler.

Da Amoura kaum Englisch und kein Deutsch spricht, ist er dem Bericht zufolge häufiger mit anderen Profis der Niedersachsen aneinandergeraten. In einer Trainingseinheit soll es sogar zu einer Rauferei mit Joakim Maehle (25) gekommen sein. Als Coach Bauer ihn in einem Trainingsspiel in die B-Elf packte, brach der Nordafrikaner die Übungseinheit eigenhändig ab. Letzteres sorgte für seine Suspendierung im Spiel gegen den 1. FC Köln (0:1).

