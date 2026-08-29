BVB: Drei Neuzugänge in der Startelf

Mit drei Sommerneuzugängen geht Borussia Dortmund in das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison. Sowohl Innenverteidiger-Talent Joane Gadou (19) als auch die beiden griechischen Offensivspieler Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23) wurden von Cheftrainer Niko Kovac für die Partie gegen den Hamburger SV (18:30 Uhr) für die Startelf nominiert.

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🤩🆕 Drei Bundesliga-Debütanten in der Startelf! Mit diesen Borussen starten wir in die Bundesliga-Saison 26/27! ⚔️ pic.twitter.com/b9VtSZou2J — Borussia Dortmund (@BVB) August 29, 2026

Gadou und Karetsas durften zuletzt bereits beim Supercup gegen den FC Bayern (1:2) beginnen, Konstantelias kam gegen die Münchner zur Halbzeit ins Spiel. Nun hofft das Trio auf einen gelungenen Einstand im deutschen Oberhaus.