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Bundesliga

BVB: Drei Neuzugänge in der Startelf

von Fabian Ley
1 min.
Giannis Konstantelias (l.) und Konstantinos Karetsas im BVB-Trikot @Maxppp
BVB 1-0 Hamburg

Mit drei Sommerneuzugängen geht Borussia Dortmund in das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison. Sowohl Innenverteidiger-Talent Joane Gadou (19) als auch die beiden griechischen Offensivspieler Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23) wurden von Cheftrainer Niko Kovac für die Partie gegen den Hamburger SV (18:30 Uhr) für die Startelf nominiert.

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Gadou und Karetsas durften zuletzt bereits beim Supercup gegen den FC Bayern (1:2) beginnen, Konstantelias kam gegen die Münchner zur Halbzeit ins Spiel. Nun hofft das Trio auf einen gelungenen Einstand im deutschen Oberhaus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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