Vier wichtige Bundesliga-Deals vor dem Abschluss

Kauã Prates (17)

Wechsel zum BVB

Zwischenzeitlich hatte der Deal auf der Kippe gestanden, die Zweifel wurden mittlerweile aber aus der Welt geräumt. Im Sommer wird der dann volljährige Linksverteidiger an der Strobelallee aufschlagen. Die Dortmunder dürfen sich auf einen technisch versierten Brasilianer freuen, der gleichzeitig ein gutes Defensivverhalten mitbringt. Bis zu zwölf Millionen Euro fließen an Cruzeiro.

Abdoul Koné (20) und Ayodele Thomas (18)

Wechsel zu RB Leipzig

Die Sachsen basteln an einem vielversprechenden Doppelschlag. Linksaußen Thomas von der PSV Eindhoven soll eigentlich im Winter zum RB-Team dazustoßen, bisher konnte mit seinem Noch-Arbeitgeber aber keine Einigung erzielt werden. Im Fall von Innenverteidiger Koné ist der Bundesligist schon weiter. Am heutigen Mittwoch wird der Franzose zum Medizincheck in Leipzig erwartet, die Rückrunde soll er aber noch in der Ligue 2 zu Ende spielen. Kostenpunkt: bis zu 21 Millionen Euro.

Albert Riera

Neuer Frankfurt-Trainer

Den aktuell vermeintlich wichtigsten Zugang tüten die Adler ein. Am Main soll der 43-jährige Spanier mit etwas Verspätung in die Fußstapfen von Dino Toppmöller treten, der vor rund zehn Tagen von seinen Aufgaben entbunden wurde. Laut der ‚Bild‘ zahlt die Eintracht 1,3 Millionen Euro Ablöse für Riera an den slowenischen Tabellenführer NK Celje. Gerne würde man den extravaganten Coach schon vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen präsentieren.