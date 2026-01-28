Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

Vier wichtige Bundesliga-Deals vor dem Abschluss

Bei einigen Bundesliga-Schwergewichten dürften die Telefone dieser Tage nicht stillstehen. Vier richtungsweisende Zugänge sind zeitnah zu erwarten.

von Julian Jasch
1 min.
Kauã Prates streckt sich @Maxppp

Kauã Prates (17)

Wechsel zum BVB

Zwischenzeitlich hatte der Deal auf der Kippe gestanden, die Zweifel wurden mittlerweile aber aus der Welt geräumt. Im Sommer wird der dann volljährige Linksverteidiger an der Strobelallee aufschlagen. Die Dortmunder dürfen sich auf einen technisch versierten Brasilianer freuen, der gleichzeitig ein gutes Defensivverhalten mitbringt. Bis zu zwölf Millionen Euro fließen an Cruzeiro.

Abdoul Koné (20) und Ayodele Thomas (18)

Wechsel zu RB Leipzig

Die Sachsen basteln an einem vielversprechenden Doppelschlag. Linksaußen Thomas von der PSV Eindhoven soll eigentlich im Winter zum RB-Team dazustoßen, bisher konnte mit seinem Noch-Arbeitgeber aber keine Einigung erzielt werden. Im Fall von Innenverteidiger Koné ist der Bundesligist schon weiter. Am heutigen Mittwoch wird der Franzose zum Medizincheck in Leipzig erwartet, die Rückrunde soll er aber noch in der Ligue 2 zu Ende spielen. Kostenpunkt: bis zu 21 Millionen Euro.

Albert Riera

Neuer Frankfurt-Trainer

Den aktuell vermeintlich wichtigsten Zugang tüten die Adler ein. Am Main soll der 43-jährige Spanier mit etwas Verspätung in die Fußstapfen von Dino Toppmöller treten, der vor rund zehn Tagen von seinen Aufgaben entbunden wurde. Laut der ‚Bild‘ zahlt die Eintracht 1,3 Millionen Euro Ablöse für Riera an den slowenischen Tabellenführer NK Celje. Gerne würde man den extravaganten Coach schon vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen präsentieren.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
BVB
Frankfurt
RB Leipzig
Leverkusen
Eliesse Ben Seghir
Ayodele Thomas
Albert Riera Ortega
Kauã Prates de Almeida
Abdoul Koné

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Eliesse Ben Seghir Eliesse Ben Seghir
Ayodele Thomas Ayodele Thomas
Albert Riera Ortega Albert Riera Ortega
Kauã Prates de Almeida Kauã Prates de Almeida
Abdoul Koné Abdoul Koné
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert