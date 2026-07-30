Nächster Verband gegen Infantino-Plan

Die Luft für Gianni Infantino wird immer dünner. Nach der UEFA, die sogar einen Boykott der kommenden Weltmeisterschaft angekündigt hat, stellt sich nun auch der CONCACAF quer. Demnach haben alle 41 Mitgliedsverbände einstimmig den Plänen des FIFA-Präsidenten eine klare Absage erteilt.

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Die Nord-, zentralamerikanische und karibische Fußball-Konföderation lehnt dabei nicht nur den geplanten Einstieg von privaten Investoren ab, mit dem Infantino Milliardengewinne erwirtschaften will. Der Kontinentalverband verurteilt auch überaus deutlich die Frist bis zum 19. September, bis zu der alle Verbände dem Alleingang zustimmen sollen.