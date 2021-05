Darmstadt verpflichtet Tietz

Der SV Darmstadt holt Verstärkung für die Offensive an Bord. Philipp Tietz wechselt ablösefrei von Wehen Wiesbaden ans Böllenfalltor. Beim Zweitligisten unterschreibt der 23-jährige Mittelstürmer einen ab Sommer gültigen Vertrag bis 2024. In der laufenden Drittliga-Saison schoss Tietz zwölf Tore und legte sechs Treffer auf.

Sportchef Carsten Wehlmann sagt: „Mit der Verpflichtung ist es uns gelungen, einen jungen Stürmer für uns zu gewinnen, der gute Anlagen mitbringt. In den letzten Jahren konnte er in der zweiten und dritten Liga wichtige Erfahrungen sammeln, die ihm in seiner Entwicklung enorm geholfen haben. Wir sind uns sicher, dass Phillip unserer Mannschaft mit seinem Charakter, seiner Mentalität und seiner Abschlussstärke guttun wird.“