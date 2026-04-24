Schalke-Zukunft: Muslic lässt alle Türen offen

Miron Muslic verschwendet aktuell keinen Gedanken an einen Abschied vom FC Schalke 04. Angesprochen auf seine Zukunft sagte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn (Sonntag, 13:30 Uhr): „Mein Fokus liegt auf der bestmöglichen Vorbereitung für Sonntag. Das war in den letzten zehn Monaten nicht anders. Ich war die letzten zehn Monate sehr gut beraten, mich absolut auf Schalke zu konzentrieren. Ich habe nicht vor, diese Einstellung auch nur für eine Sekunde zu ändern.“ Eine klare Wechselabsage ist das jedoch nicht.

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Dennoch gab Muslic eine Liebeserklärung an S04 ab: „Ich bin sehr glücklich. Ich bin der glücklichste Trainer in Deutschland, weil ich jeden Tag für Schalke arbeiten darf.“ Als weitestgehend unbeschriebenes Blatt übernahm der 43-Jährige die Königsblauen vor der Saison, vier Spieltage vor Schluss hat man als Zweitliga-Spitzenreiter beste Chancen auf den Aufstieg. In diesem Fall würde sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr bis 2028 verlängern. Muslics Kontrakt enthält allerdings auch eine gestaffelte Ausstiegsklausel, die je nach Klub bei fünf bis acht Millionen Euro liegen soll.