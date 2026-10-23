Neuer Mega-Deal für Doué?

Beim Champions League-Topspiel zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona (4:2) am Dienstag eröffnete Désiré Doué den Torreigen und gehörte zu den besten Spielern auf dem Platz. Auch an den Titelgewinnen in der Königsklasse in den vergangenen beiden Jahren war der 21-jährige Flügelstürmer mit Toren, Assists und starken Leistungen maßgeblich beteiligt.

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Um langfristig mit Doué planen zu können, versucht PSG, den Leistungsträger mit einem neuen Vertrag auszustatten. Laut ‚RMC‘ haben die Klubverantwortlichen dem 19-fachen Nationalspieler ein Eröffnungsangebot unterbreitet, um die Verhandlungen über eine Verlängerung zu starten. Mit einem zeitnahen Abschluss sei aber noch nicht zu rechnen. Momentan ist Doué noch bis 2029 gebunden, Zeitdruck herrscht also keiner.

Ein neuer Deal würde Doué wohl auch im Gehaltsranking deutlich nach oben spülen. Laut ‚Capology‘ verdient der technisch versierte Rechtsfuß derzeit 10,9 Millionen Euro brutto pro Saison. Über Prämien können weitere 3,6 Millionen Euro hinzukommen. Damit liegt Doué im Mittelfeld des Kaders und weit hinter Topverdiener Ousmane Dembélé, dessen Grundgehalt an der 30-Millionen-Marke kratzt.