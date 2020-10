Ismaël hatte „einige Angebote“

Übungsleiter Valérien Ismaël hatte vor seiner Unterschrift beim englischen Zweitligisten FC Barnsley noch andere Optionen. „Es gab einige Angebote. Manche habe ich abgesagt, bei anderen bekam ich eine Absage“, verrät der 45-jährige Ex-Bundesliga-Profi im Gespräch mit ‚Sport1‘. Als sich Barnsley meldete, legte er sich aber schnell fest: „Als der Anruf der Verantwortlichen kam vor vier Wochen, da habe ich sofort etwas gespürt.“

Er musste „die Chance, im englischen Fußball zu arbeiten, wahrnehmen“, erzählt Ismaël, „das ist wirklich etwas Besonderes. Ich habe das selbst als Spieler erlebt damals. In England gibt es eine komplett andere Mentalität. Es ist eine Riesensache, hier als Trainer Fuß zu fassen.“ Bis Juli trainierte der Franzose den LASK in Österreich, nun will er mit Barnsley eine gute Rolle in der Championship spielen.