DFB: Watzkes Wunsch an Völler

Hans-Joachim Watzke hofft, dass Rudi Völler dem DFB als Sportdirektor erhalten bleibt. „Ich spreche nur für mich und glaube, da das Gefühl von vielen anderen beim DFB zu treffen: Ich würde gerne mit Rudi weitermachen“, unterstreicht der DFB-Vize gegenüber dem ‚ZDF‘, „Rudi mit seiner Erfahrung und seiner Art und Weise; ich glaube, dass er und Jürgen wunderbar zusammenarbeiten würden. Die müssten sich da irgendwann mal kurzschließen.“

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Am Donnerstag reist Watzke gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach New York City, um vor Ort direkt mit Klopp und dessen Berater Marc Kosicke zu verhandeln. In der Heimat hofft der BVB-Präsident auf ein Zeichen von Völler: „Es wäre mal an der Zeit, dass Rudi sagt: ‚Okay, grundsätzlich würde ich gerne weitermachen.‘“