Pongracic in Italien angekommen

Marin Pongracic wird in Kürze bei der US Lecce unterschreiben. Laut Gianluca Di Marzio ist der Innenverteidiger des VfL Wolfsburg in Italien angekommen, um seinen Wechsel zu finalisieren. Der 24-jährige Kroate soll für eine Saison ausgeliehen werden, sein Vertrag beim VfL läuft bis 2024.

Bereits gestern bestätigte Lecce-Präsident Saverio Sticchi Damiani: „Pongracic wird morgen seinen Medizincheck bei uns absolvieren.“ Neben Pongracic soll auch Barça-Innenverteidiger Samuel Umtiti (28) per Leihe zum Serie A-Aufsteiger kommen.