KSC verpflichtet Wiethaup

Der Karlsruher SC hat einen Sommerneuzugang eingetütet. Kevin Wiethaup wechselt zur kommenden Saison von Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück in den Wildpark. Im Werben um den 20-jährigen Mittelfeldspieler setzten sich die Badener gegen die Zweitliga-Konkurrenten FC Schalke 04, SV Elversberg und SC Paderborn durch. Zur Vertragslaufzeit macht der KSC keine Angaben.

Geschäftsführer Sport Mario Eggimann sagt über den Neuzugang: „Mit Kevin verpflichten wir einen Spieler mit großem Potenzial, der hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung passt. Er zeigt im Aufstiegsrennen mit dem VfL Osnabrück konstant gute Leistungen und bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unseren Weg suchen. Dass er sich trotz namhafter Konkurrenz aus der 2. Bundesliga für den KSC entschieden hat, zeigt, dass er sich mit unserem Weg und unseren Ideen identifiziert.“