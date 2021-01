Hertha: Ascacíbar bei Boca angeboten?

Santiago Ascacíbar wird in seiner argentinischen Heimat mit einem möglichen Wechsel in Verbindung gebracht. Der argentinischen Zeitung ‚Página/12’ zufolge wurde der Hertha-Profi in den vergangenen Tagen über Mittelsmänner bei den Boca Juniors angeboten.

Ascacíbar war erst vor einem Jahr für zehn Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Berlin gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2024 besitzt. In der laufenden Spielzeit war der 23-jährige Mittelfeldspieler – auch verletzungsbedingt – noch ohne Einsatz. Gegen Eintracht Frankfurt (1:3) feierte er am heutigen Samstag sein Saisondebüt.