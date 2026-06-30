20 Millionen: Köln vor Kaminski-Verkauf

Jakub Kaminski (24) kehrt dem 1. FC Köln allem Anschein nach zeitnah den Rücken. Einem Bericht des ‚Express‘ zufolge steht „in wenigen Tagen“ der Abgang des Offensivspielers an. Brighton & Hove Albion sei bereit, die 20-Millionen-Ausstiegsklausel zu ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kaminski selbst ließ Anfang Juni durchblicken, dass es sein Traum sei, in der Premier League zu spielen. Diesen Wunsch wird sich der polnische Nationalspieler (31 Länderspiele) in diesem Sommer wohl erfüllen. Aber es ist Eile geboten: Die Exit-Option läuft Mitte Juli aus, danach wäre die Ablöse mit dem Bundesligisten zu verhandeln.