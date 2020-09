Medien: Italiener fragen bei Marcelo an

Juventus Turin und Inter Mailand haben offenbar nach wie vor Marcelo (32) von Real Madrid auf dem Zettel. Laut der ‚as‘ haben die beiden italienischen Topklubs beim Linksverteidiger angefragt. Marcelo sei – anders als in den vergangenen Jahren – auch bereit zuzuhören. Problem: Marcelo verdient in Madrid acht Millionen Euro netto pro Jahr. Ein Gehalt, das weder Juve noch Inter aufbringen will.

Der Vertrag des 58-fachen brasilianischen Nationalspielers ist noch bis 2022 datiert. Seit Januar 2007 trägt er äußerst erfolgreich das Trikot der Königlichen. Um seinen Stammplatz muss Marcelo mittlerweile aber kämpfen, in Ferland Mendy (25) kam 2019 knapp 50 Millionen Euro teure Konkurrenz. Zudem ist Sergio Reguilón (23) von seiner Leihe zum FC Sevilla zurück. Der Spanier gilt jedoch als Verkaufskandidat.