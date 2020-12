Schalke: Schneider über Wintertransfers, Kabak und zwei Gescholtene

Nur die wenigsten werden in der aktuellen Situation gerne mit Jochen Schneider tauschen wollen. Verantwortlicher beim kriselnden FC Schalke 04 zu sein, ist nicht nur angesichts von bis dato 26 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen ohne Sieg alles andere als ein Zuckerschlecken.

Im Interview mit der ‚Bild‘ spricht der Schalker Sportvorstand unter anderem über die Herausforderungen seines Jobs, den anstehenden Wintertransfermarkt, die Situation um Verkaufskandidat Ozan Kabak sowie die vor knapp drei Wochen suspendierten Mittelfeldspieler Amine Harit und Nabil Bentaleb.

Wintertransfers: Schneider hält sich bedeckt

Nach dem desolaten Saisonstart und Platz 18 nach zehn Bundesliga-Partien ist es unvermeidbar, dass Kritik am Kader der Königsblauen laut wird. Verstärkungen im Januar sind im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zumindest angedacht, genauere Details will Schneider jedoch nicht preisgeben.

„Wenn wir über Transfers sprechen, muss ich grundsätzlich bei meiner Linie bleiben: Was sowohl Verpflichtungen als auch Abgänge betrifft, halte ich nicht viel von Transparenz. Es ergibt keinen Sinn, zu viel davon preiszugeben, was andere Protagonisten im Markt interessiert oder ihnen einen Informationsvorteil verschaffen würde“, so Schneider.

Auch bei der Frage, nach welchem Spielertyp man suche, hält sich der seit März 2019 auf Schalke tätige Sportfunktionär bedeckt: „Das haben wir intern besprochen und definiert, welche Spielertypen wir suchen und wie das Profil aussieht. Den Prozess halten wir jetzt ein. Aber auch darüber kann ich nicht sprechen, das würde Schalke 04 im Wettbewerb keine Vorteile einbringen.“

Schneider dementiert Kabak-Wunsch

Um Geld in die klammen Schalker Kassen zu spülen und dem Verein somit überhaupt Spielraum auf dem Transfermarkt zu geben, könnte Innenverteidiger Ozan Kabak im Winter für eine ordentliche Ablösesumme sorgen. Ein Abschied des türkischen Nationalspielers zum AC Mailand steht bereits länger im Raum. Gerüchte der ‚Gazzetta dello Sport‘, Kabak dränge auf einen Wechsel zu den Rossoneri und habe seinen Wechselwunsch bereits offiziell eingereicht habe, dementiert Schneider jedoch: „Das stimmt nicht.“

Auch um die Zukunft von Mittelfeldakteur Amine Harit, der zuletzt nach einer Suspendierung zur Mannschaft zurückkehrte, gibt es nach wie vor Spekulationen. Schneider stärkt dem 23-jährigen Marokkaner jedoch den Rücken: „Amine hat, wie auch alle anderen, kein gutes Jahr hinter sich. Wir sind alle angehalten, insbesondere Amine, wieder die Leistung zu zeigen, die dazu geführt hat, dass er vor einem Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben hat.“ Dass „Amine ein junger Spieler mit großem Potenzial“ sei, ist für Schneider nach wie vor unbestritten.

Tür für Bentaleb offen

Für Nabil Bentaleb, der gemeinsam mit Harit suspendiert, aber noch nicht rehabilitiert wurde, ist die Tür für eine Rückkehr indes noch offen. „Klar gibt es diese Chance. Sobald es da was zu kommunizieren gibt, werden wir das tun“, so der Schalke-Sportvorstand. Fakt ist: Um aus der Krise herauszukommen, sind für die Königsblauen vor allem Ergebnisse wichtig. Schneider muss sich allerdings gleichzeitig noch mit vielen Nebenkriegsschauplätzen auseinandersetzen – eine wahre Herkules-Aufgabe.