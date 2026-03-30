Undenkbarer Wechsel für Pedri? | Bayern liebäugelt mit Ndicka

Ein Verräter?

Pedri zählt zweifelsohne zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Der Mittelfeldspieler ist Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel des FC Barcelona. Die Technik und Passsicherheit des Spaniers sucht ihresgleichen. Dies ist längst auch Erzrivale Real Madrid aufgefallen. Wagt Pedri etwa den verbotenen Wechsel?

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Laut Roberto Gomez, Moderator der Sendung ‚La Tribu‘ bei ‚Radio Marca‘, ist der 23-Jährige der Wunschkandidat bei den Blancos: „Der Spieler, den sich Florentino Pérez und Real Madrid wünschen, ist Pedri.“ Die Schwierigkeit der Operation ist Gomez jedoch bewusst: „Das eine ist, was man gerne tun würde, das andere ist, was man tun kann.“ Die Katalanen dürften von einem Verkauf – gerade an Real – wohl nicht zu überzeugen sein.

Jabadabadu statt Dolce Vita?

Schon während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt machte sich Evan Ndicka einen Namen als hochtalentierter Innenverteidiger, dem eine große Zukunft bevorsteht. Bei der AS Rom ist der Ivorer den nächsten Schritt gegangen, ein Wechsel im Sommer erscheint möglich. Auch eine Rückkehr in die Bundesliga steht offenbar zur Debatte.

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‚CaughtOffside‘ zufolge beschäftigt sich niemand geringeres als der FC Bayern München mit dem 26-Jährigen. Glaubt man dem Portal, reicht eine Ablöse von 45 Millionen Euro aus, um den Linksfuß aus der ewigen Stadt loszueisen. Neben den Bayern haben auch der FC Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Barcelona ein Auge auf Ndicka geworfen. Es bleibt abzuwarten, wo dieser in der kommenden Saison auflaufen wird.