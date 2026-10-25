Auch dank Wael Mohya konnten die Gladbacher am Freitagabend beim VfB Stuttgart (3:2) den ersten Bundesliga-Sieg der Saison einfahren. Mit einem Tor und einer Vorlage war das 17-jährige Eigengewächs der gefeierte Matchwinner.

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„Er geht gut damit um, der Hoffnungsträger von Borussia zu sein. Er ist unglaublich gut erzogen, hat ein tolles Elternhaus und wir schauen natürlich darauf, wie er damit umgeht. Da machen wir uns keine Sorgen. Er ist der beste Vorreiter für alle, die nachkommen, dass man nicht abhebt“, freut sich Rouven Schröder in der ‚Sport1‘-Sendung ‚Doppelpass‘.

Dies weckt aber auch Begehrlichkeiten, die bitte Wahrheit kann der Sportchef den Fans der Fohlenelf nicht ersparen: „Wir sind mit ihm, seinen Eltern und seiner Agentur im Austausch. Wael fühlt sich pudelwohl und ist sozusagen ein Jung-Fohlen. Aber eins ist auch klar: Dass er nicht sein Leben lang für Borussia Mönchengladbach spielen wird. Das kannst du nicht aufhalten, dass man Transferüberschüsse erzielen muss. Das möchte der Fan nicht immer unbedingt hören.“

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Gladbacher Rekordspieler

Mohya wird seit über zehn Jahren am Niederrhein ausgebildet. Seit der vergangenen Saison ist der gebürtige Mettmanner Teil der ersten Mannschaft. Sein Profidebüt feierte der technisch versierte Spielgestalter vor rund einem Jahr im DFB Pokal. Mit 16 Jahre, neun Monaten und 28 Tagen ist er der jüngste eingesetzte Spieler der VfL-Geschichte. Darüber hinaus hält er auch die Rekorde für den jüngsten Bundesliga-Debütanten, jüngsten Bundesliga-Torschützen und jüngsten Startelf-Debütanten.