Bundesliga
Köln: Waldschmidt denkt ans Ausland
@Maxppp
Weil Luca Waldschmidt beim 1. FC Köln nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, denkt der langjährige Profi an einen Wechsel ins Ausland. Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich der 30-Jährige durchaus mit Angeboten aus den USA, Spanien oder Italien beschäftigen würde.
Unter der Anzeige geht's weiter
Einen Abgang will Waldschmidt aber im Januar nicht erzwingen. Bis Saisonende ist er vertraglich noch an die Domstädter gebunden. Außerdem gehört der Offensivspieler zu den Spitzenverdienern am Geißbockheim.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden