Köln: Waldschmidt denkt ans Ausland

Weil Luca Waldschmidt beim 1. FC Köln nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, denkt der langjährige Profi an einen Wechsel ins Ausland. Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich der 30-Jährige durchaus mit Angeboten aus den USA, Spanien oder Italien beschäftigen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Abgang will Waldschmidt aber im Januar nicht erzwingen. Bis Saisonende ist er vertraglich noch an die Domstädter gebunden. Außerdem gehört der Offensivspieler zu den Spitzenverdienern am Geißbockheim.