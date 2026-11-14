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Bundesliga

Köln: Waldschmidt denkt ans Ausland

von Dominik Schneider - Quelle: kicker
Luca Waldschmidt vom 1.FC Köln @Maxppp

Weil Luca Waldschmidt beim 1. FC Köln nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, denkt der langjährige Profi an einen Wechsel ins Ausland. Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich der 30-Jährige durchaus mit Angeboten aus den USA, Spanien oder Italien beschäftigen würde.

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Einen Abgang will Waldschmidt aber im Januar nicht erzwingen. Bis Saisonende ist er vertraglich noch an die Domstädter gebunden. Außerdem gehört der Offensivspieler zu den Spitzenverdienern am Geißbockheim.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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