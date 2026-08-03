Diomande-Nachfolger: Leipzig will WM-Entdeckung

Der Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid war eigentlich schon so gut wie durch. Mehrere Medien berichteten bereits über eine Einigung. In den vergangenen Tagen ist der Deal jedoch mächtig ins Stocken geraten, auf den jüngsten schriftlichen Vorstoß der Madrilenen habe RB Leipzig nicht einmal reagiert.

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Dennoch ist es durchaus möglich, dass Diomande letztendlich doch noch in die spanische Hauptstadt wechselt. Die Sachsen machen im Hintergrund bereits ihre Hausaufgaben und suchen nach Kandidaten für die Nachfolge des 19-jährigen Rechtsaußen.

Talbi auf der Liste

Wie die französische FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, spielt Chemsdine Talbi in den Gedanken der Verantwortlichen eine Rolle. RB ziehe den flexibel einsetzbaren Offensivspieler als Diomande-Nachfolger in Betracht, in der Leipziger Führungsetage genießt Talbi ein hohes Ansehen.

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Der Marokkaner machte bei der diesjährigen Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam. Für die Atlaslöwen kam der zehnfache Nationalspieler in fünf von sechs Spielen zum Einsatz. Je länger das Turnier andauerte, desto länger durfte Talbi spielen – im Viertelfinale gegen Frankreich (0:2) sogar 85 Minuten.

Kontakt zwischen dem Bundesligisten und dem AFC Sunderland, bei dem der 21-jährige Rechtsfuß bis 2030 unter Vertrag steht, hat es aber noch nicht gegeben. Als weitere Kandidaten hat Leipzig Francisco Conceição (23/Juventus Turin), Paul Nebel (23/Mainz 05), Malick Fofana (21/Olympique Lyon), Tyler Dibling (20/FC Everton), Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal) und Said El Mala (19/1.FC Köln) im Blick.