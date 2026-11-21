Nach dem Treffer von Mikey Moore gegen den FC Bayern (1:1) müssen die Fans des 1. FC Köln nicht um dessen schnellen Abgang fürchten. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Tottenham Hotspur keine Klausel besitzt, um den 19-Jährigen schon im Winter zurück nach London zu holen. Zuletzt hatte es Gerüchte um einen vorzeitigen Abbruch der Leihe gegeben.

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Grund dafür waren auch die mitunter schwachen Leistungen des englischen U21-Nationalspielers, der mit hohen Erwartungen in Köln empfangen worden war. Am gestrigen Freitag konnte er gegen den FCB ein erstes Mal vollends überzeugen. Der FC ist optimistisch, in den kommenden Monaten noch viel mehr vom Offensivkünstler zu sehen zu bekommen.