Medien: Bayern & BVB im Rennen um Rüdiger

Antonio Rüdiger steht offenbar auf dem Zettel der beiden deutschen Topklubs. Wie das englische ‚Sky Sports‘ berichtet, zählen Bayern München und Borussia Dortmund zu den „Bewunderern“ des 27-jährigen Innenverteidigers vom FC Chelsea.

Die Blues ihrerseits würden den 2022 auslaufenden Vertrag mit Rüdiger gerne verlängern. Nach Wunsch des englischen Traditionsklubs von der Stamford Bridge soll das neue Arbeitspapier drei Jahre lang laufen. Für den Anschluss schwebt Chelsea eine Option für eine weitere Saison vor.

Momentan ruhen allerdings die Gespräche zwischen Rüdiger und seinem Klub – was nicht zuletzt auf den Ausbruch des Coronavirus zurückzuführen ist. Was im Anschluss passiert, ist noch nicht so recht absehbar.

Bedarf in München und Dortmund

Sowohl die Bayern als auch der BVB haben zur kommenden Spielzeit theoretisch Bedarf in der Abwehrkette. In München zeichnet sich der Abschied von Jérôme Boateng (31) immer deutlicher ab. Mehrere Klubs zeigen nach FT-Informationen Interesse an Boateng, unter ihnen ausgerechnet der FC Chelsea, dazu Lokalrivale Arsenal.

Bei den Dortmundern wäre dann eine Planstelle frei, sollte Lucien Favre nicht mehr auf Manuel Akanji (24) bauen. Der Schweizer war zuletzt nur noch Bankdrücker, an seiner Stelle agierte der 34-jährige Lukasz Piszczek als rechter Part der Dreierkette. Dies wäre auch ungefähr Rüdigers Parade-Position.

