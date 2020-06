BVB: Hoffnung bei Hakimi | Moukoko zu den Profis

Borussia Dortmund macht sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf einen Verbleib von Achraf Hakimi. Der ‚Bild‘ zufolge ist Real Madrids Trainer Zinedine Zidane „nicht komplett überzeugt“ vom Rechtsverteidiger, der Stand jetzt im Sommer von seiner zweijährigen BVB-Leihe zu den Königlichen zurückkehren wird.

Erst am gestrigen Donnerstag hatte Dortmunds Manager Michael Zorc betont: „Natürlich sind wir bemüht und haben Interesse daran, dass er auch in der kommenden Saison beim BVB spielt.“ Im Raum steht eine weitere Leihe, ein Kauf scheint in Zeiten der Coronakrise sehr unwahrscheinlich.

Zahlreiche weitere Top-Teams wie Paris St. Germain sind an Hakimi dran. Langfristig sieht sich der 21-jährige gebürtige Madrilene jedoch bei Real, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Ein weiteres Lehrjahr bei der Borussia könnte jedoch für alle Beteiligten gewaltige Vorteile bereithalten.

Moukoko im Juli zu den Profis

Apropros Lehrjahre: Die stehen auch Youssoufa Moukoko ins Haus. Die erst 15-jährige Tormaschine der BVB-U19 wird in der kommenden Spielzeit zum Bundesligateam aufrücken. Der ‚Bild‘ zufolge soll „Moukoko bereits Teile der Ende Juli beginnenden Vorbereitung“ der Profis absolvieren.

Ab dem 20. November, seinem 16. Geburtstag, darf der gebürtige Kameruner dann auch offiziell in Deutschlands höchster Spielklasse auflaufen. In bislang 84 Spielen für die Nachwuchssteams des BVB gelangen Moukoko atemberaubende 128 Treffer – umso größer sind die Erwartungen an das Ausnahmetalent.