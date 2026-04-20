30-Millionen-Attacke auf Larsson

In Anbetracht der aktuellen sportlichen Lage von Eintracht Frankfurt fällt es schwer, einen Profi herauszupicken, der in die Fußstapfen der großen Verkäufe von Sportvorstand Markus Krösche treten könnte. Einer der wenigen, die im Sommer mit einem großen Transferplus verkauft werden könnten, ist Hugo Larsson.

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Atlético Madrid zeigt Interesse an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers der SGE, berichtet das Portal ‚Absolut Fussball‘. Obwohl der Schwede nicht konstant auf höchstem Niveau abliefert, ist den Rojiblancos bewusst, welches Potenzial im 21-Jährigen schlummert. Als mögliche Ablöse stehen für den bis 2029 vertraglich gebundenen Rechtsfuß 30 Millionen Euro im Raum.

Klar ist, dass sich die Frankfurter mit schwindender Vertragslänge des Achters auch mit einem Verkauf beschäftigen müssen. Bei drei Jahren Restlaufzeit dürfte der Druck aber noch nicht allzu groß sein. Die Spanier haben aber durchaus die Möglichkeiten, um Larsson den Kopf zu verdrehen. Wirtschaftlich und sportlich könnte der zwölffache Nationalspieler einen großen Sprung machen.