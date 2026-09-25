Real Madrid: Rüdiger-Ersatz aus der Bundesliga?

Ganz rund läuft es bei Real Madrid unter Neu-Trainer José Mourinho in der laufenden Saison noch nicht. Derzeit rangieren die Königlichen in La Liga nur auf Rang vier. Erzrivale FC Barcelona scheint beinahe schon enteilt. Dass die Verantwortlichen in Valdebebas im Hintergrund bereits am Kader für die kommenden Spielzeiten basteln und dementsprechend potenzielle Neuverpflichtungen suchen, liegt in der Natur der Sache.

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Ein potenzieller Kandidat für einen zukünftigen Wechsel zu den Blancos ist laut der ‚as‘ Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. Der 20-jährige Innenverteidiger steht auf der Liste von Real und gehört zu einem Kreis an Spielern, die als Verstärkung für die Defensive ausgemacht wurden. Im hinteren Mannschaftsteil sehen die Funktionäre wohl bald Handlungsbedarf.

Fragezeichen hinter Rüdigers Zukunft

Der Vertrag von Antonio Rüdiger läuft nach der aktuellen Spielzeit aus. Ob der 33-jährige Routinier noch ein weiteres Jahr dranhängen darf, hängt stark von seinen Leistungen und von seiner Verfügbarkeit über den restlichen Saisonverlauf ab.

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Auch die Situation von Éder Militão (28) bereitet den Real-Bossen Kopfschmerzen. Am Leistungsniveau des Brasilianers gibt es zwar keinerlei Zweifel, aktuell fällt Militão aber wieder verletzt aus. Die Anfälligkeit des Rechtsfußes nötigt Real einige Überlegungen ab. Bis 2028 ist Militão noch vertraglich gebunden.

Neu-Nationalspieler für Ex-Nationalspieler?

Gut möglich also, dass im kommenden Sommer ein Generationenwechsel in der Verteidigung der Madrilenen stattfindet. Jeltsch ist allerdings noch bis 2030 an den VfB gebunden, von einer Ausstiegsklausel war bisher nie die Rede. Aktuell gehört der Youngster erstmals zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

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Gründe, die den Marktwert des Abwehrspielers anheben und Jeltsch für Interessenten teuer macht. Dass Real durchaus dazu bereit ist, für junge Verteidiger tiefer in die Tasche zu greifen, verdeutlicht die Verpflichtung von Dean Huijsen. Der 20-jährige Spanier wechselte vergangenen Sommer für 63 Millionen vom AFC Bournemouth zum 15-fachen Champions League-Sieger.