„Krasser Vorstoß“: Ganz heiße Bundesliga-Spur bei El Mala

In jüngster Vergangenheit zerschlugen sich zwei England-Wechsel für Said El Mala (19) – sowohl Brighton & Hove Albion als auch der FC Brentford holten sich aus unterschiedlichen Gründen einen Korb ab. Jetzt könnte ein Bundesligist den Zuschlag erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚Express‘ berichtet, plant die TSG Hoffenheim einen „krassen Vorstoß“ beim Senkrechtstarter des 1. FC Köln. Locken wolle man den deutschen U21-Nationalspieler mit einem „hohen Handgeld, üppigen Gehalt und langfristigen Vertrag“.

Darüber hinaus scheint der Europa League-Teilnehmer eine weitere wichtige Bedingung erfüllen zu wollen. Dem regionalen Boulevardblatt zufolge könnte auch Saids älterer Bruder Malek (21) mit nach Sinsheim wechseln und dort für die Drittliga-Mannschaft auflaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

BVB bleibt dran

Offen bleibt, ob die TSG im Gesamtpaket die 50-Millionen-Forderung der Kölner erfüllen kann. Zudem mischt, wie der ‚Express‘ ergänzt, weiterhin Borussia Dortmund im Poker um den begehrten Außenstürmer mit. Eine ganz neue heiße Spur führt nun aber in den Kraichgau.