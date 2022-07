Augustinsson wechselt nach England

Aston Villa verstärkt die linke Abwehrseite mit Ludwig Augustinsson. Der Schwede kommt auf Leihbasis für die kommende Saison vom FC Sevilla in die Premier League.

In Andalusien konnte sich der 28-jährige Nationalspieler seit seinem Wechsel 2021 von Werder Bremen nicht nachhaltig durchsetzen. Nun versucht sich der Linksfuß in der englischen Eliteliga.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the season-long loan of Ludwig Augustinsson.