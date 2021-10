Koeman schimpft | Guardiola: „Klopp hat mir geholfen“

Van de Beek soll „die Klappe“ halten

Dass Donny Van de Beek und Manchester United noch mal auf einen grünen Zweig kommen, scheint zunehmend unwahrscheinlicher. Nachdem die Red Devils unter der Woche in aller letzter Sekunde den 2:1-Siegtreffer in der Champions League gegen den FC Villarreal schossen, war dem ganzen Team zum Feiern zu Mute. Allen, bis auf Van de Beek, der deutlich heraushingen ließ, dass er mit seinem Reservistendasein nicht glücklich war. Ganz zum Missfallen von Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der von seiner Mannschaft „positive Energie und kein Schmollen“ fordert. Auch die englische Boulevardzeitung ‚Daily Star‘ hat von dem Auftreten des 24-jährigen Mittelfeldspielers genug und richtet sich deshalb deutlich an ihn: „Halt die Klappe.“

Koeman: „Dann hätte ich noch Messi hier“

Ronald Koeman könnte heute Abend (21 Uhr) gegen Atlético Madrid zum letzten Mal als Coach des FC Barcelona an der Seitenlinie stehen. Die Trennung scheint beschlossene Sache. Die Pressekonferenz vor der Partie nutzte der 58-Jährige nochmals, um über die Kaderzusammensetzung zu schimpfen. „Die Mannschaft, so wie sie heute ist, wird in drei Monaten noch dieselbe sein“, ist sich der Niederländer sicher. Gründe liefert er gleich mit: Die leere Kasse. „Wenn ich Geld habe, habe ich immer noch Messi hier. Und ich würde auch andere Spieler haben, die das beste System spielen und dominieren“, so Koeman. Einen „bitteren Abschiedsgeschmack“ sieht die ‚Sport‘.

Guardiola und Klopp überschütten sich mit Lob

Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt der FC Liverpool den amtierenden englischen Meister Manchester City zum Spitzenduell. Vor der Partie sparten beide Trainer nicht damit, ihren Konkurrenten mit Lob zu überschütten. „Jürgen Klopp und seine Teams haben mir geholfen, ein besserer Trainer zu werden. Er hat mich auf eine andere Ebene gehoben“, schwärmt Pep Guardiola auf der Pressekonferenz. Wohlwollende Worte, die Klopp sogleich zurückgibt: „Ich mag ihn und respektiere ihn sehr. Die größte Herausforderung für alle Trainer im Fußball besteht darin, sich seinen Mannschaften zu stellen, weil sie so gut sind, aber das gefällt mir“. Die ‚Manchester Evening News‘ fasst zusammen: „Sie waren nett zueinander. Vielleicht zu nett.“