Stiller ein Kandidat: United plant Mittelfeld-Transfer

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano | Market Madness
Conor Gallagher am Ball für Atlético Madrid @Maxppp

Manchester United möchte im kommenden Jahr einen neuen Mittelfeldspieler verpflichten. Das berichtet Fabrizio Romano im Podcast ‚Market Madness‘. Als mögliche Kandidaten bringt der Transferinsider Conor Gallagher (25) und Angelo Stiller (24) ins Spiel.

Gallagher, der bis 2029 bei Atlético Madrid unter Vertrag steht, kommt dort zumeist von der Bank. Eine Rückkehr in seine Heimat könnte für ihn also durchaus Sinn ergeben. Stiller hingegen gehört beim VfB Stuttgart zu den absoluten Leistungsträgern. Der DFB-Pokalsieger hat dem Linksfuß, dessen Vertrag beim VfB noch bis 2028 läuft, für den kommenden Sommer ein Preisschild von 50 Millionen Euro verpasst.

