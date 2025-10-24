Menü Suche
Der Favorit bei Bayern-Flirt Vlahovic

von Dominik Sandler - Quelle: Bayern Insider
Dusan Vlahovic dreht jubelnd ab @Maxppp

Bei Dusan Vlahovic kristallisiert sich der Favorit auf einen Transfer heraus. Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, befindet sich Tottenham Hotspur in der Pole Position für eine Verpflichtung. Während es um den FC Bayern ruhiger geworden sei, sind bekanntlich auch Manchester United und der FC Chelsea noch im Rennen. Gehandelt wurde kürzlich zudem der FC Barcelona.

Im kommenden Sommer wäre der 25-Jährige ablösefrei, im Winter könnte er die Alte Dame deshalb für zehn bis 15 Millionen Euro verlassen. Eigentlich wollte Juve Vlahovic bereits im vergangenen Sommer loswerden, um das hohe Gehalt einzusparen. Der Angreifer blieb und rückte zu Beginn der Saison durch starke Leistungen – unter anderem mit zwei Toren und einer Vorlage gegen Borussia Dortmund (4:4) – wieder in den Fokus. Seit Mitte September wartet Vlahovic mittlerweile aber auf einen Treffer, zuletzt blieb häufig nur die Jokerrolle.

