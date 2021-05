Nürnbergs Besong unterschreibt neuen Vertrag

Der 1.FC Nürnberg hat den am Saisonende auslaufenden Kontrakt mit Paul Besong verlängert. Über die Laufzeit macht der Zweitligist keine Angaben. Der 20-jährige Angreifer war vor zwei Jahren von Borussia Dortmund zu den Franken gekommen. Aufgrund von Verletzungsproblemen blieb ihm ein Profieinsatz beim Club bislang verwehrt.

„Wir sehen bei Paul eine Menge Potenzial. Leider war es ihm in den zurückliegenden zwei Jahren nicht vergönnt, dieses in Spielen auf den Platz zu bringen“, erklärt Sportvorstand Dieter Hecking und fügt an: „Paul hat sich trotz der Rückschläge nie unterkriegen lassen. Das hat mir imponiert. Wir sind davon überzeugt, dass Paul auf seine Einsätze in der Profimannschaft kommen wird.“