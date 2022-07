Celta Vigo: Mayoral weckt Begehrlichkeiten

Celta Vigo sucht Verstärkung für die Offensive und soll nun die Fühler nach Borja Mayoral ausgestreckt haben. Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist der Stürmer von Real Madrid die Wunschlösung der Celestes. Mit Iago Aspas hat Celta momentan nur einen nominellen Stürmer im Kader und Mayoral soll dem Bericht zufolge die Optionen in der Offensive erweitern. Bei den Königlichen besitzt der 25-Jährige noch ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt spielte der Spanier leihweise für den FC Getafe und verbuchte in 18 Pflichtspielen sechs Tore sowie eine Vorlage. In der Saison 2016/17 war der Rechtsfuß auch schon einmal in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg aktiv, wusste damals jedoch nicht zu überzeugen.