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Bundesliga

Torjäger-Phänomen: Eintracht will Zukowski

Dieser Tage weilt Mateusz Zukowski erstmals im Kreise der polnischen Nationalmannschaft. Von dort könnte es quasi gleich weiter in die Bundesliga gehen.

von Lukas Hörster - Quelle: Kanal Sportowy
1 min.
Mateusz Zukowski klopft sich auf die Brust @Maxppp

Es ist eine der Geschichten der Saison im deutschen Profifußball. Am 1. September, kurz vor Transferschluss, verpflichtet der 1. FC Magdeburg für schmale 250.000 Euro den unbekannten Rechtsverteidiger Mateusz Zukowski von Slask Breslau. Nach seiner Ankunft entdeckte Trainer Petrik Sander einen Stürmer im Polen – und behielt völlig recht.

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Mit 17 Toren und drei Vorlagen in 21 Spielen schoss Zukowski den FCM quasi im Alleingang zum Klassenerhalt in der zweiten Liga und hat sich somit definitiv für höhere Aufgaben qualifiziert. Das sieht auch Eintracht Frankfurt so, dort steht der 24-Jährige ganz oben auf der Wunschliste, berichtet der polnische Journalist Mateusz Borek beim ‚Kanal Sportowy‘. Auch weitere Bundesligisten sollen an Zukowski dran sein.

Der 1,85 Meter große Rechtsfuß ist für Magdeburg bereits das Gesicht des Klassenerhalts. Bald dürfte er dann auch zum Gesicht einer schicken Ablöseeinnahme werden. Jene vier Millionen Euro, die Martijn Kaars mit seinem Sommer-Wechsel zum FC St. Pauli einbrachte, könnte Zukowski noch überbieten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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