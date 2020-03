Leonardo machte PSG für BVB-Spiel heiß

Sportdirektor Leonardo hat das Team von Paris St. Germain höchstselbst für das Champions League-Rückspiel gegen Borussia Dortmund eingestellt. „Der große Blonde (Erling Haaland, Anm. d. Red.) macht Yoga, der Dortmunder Sportdirektor spricht über das Geld aus Katar, die Spieler denken schon jetzt an die Mannschaften, gegen die sie im Viertelfinale spielen werden. Für die seid ihr leicht zu schlagen, ihr seid keine Spitzenspieler“, so die Ansprache des Brasilianers nach Informationen unserer französischen Partnerseite ‚Foot Mercato‘.

PSG hatte vergangene Woche den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel im Signal-Iduna-Park aufgeholt und im Pariser Prinzenpark das Geisterspiel mit 2:0 gewonnen. Im Anschluss posierte die gesamte Mannschaft in Asana-Pose in Anlehnung an Haalands Torjubel. Angesichts der nun bekanntgewordenen Leonardo-Ansprache wohl auch ein Gruß an den Vorgesetzten.