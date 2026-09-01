Konstantelias-Ersatz: BVB krallt sich Nwaneri

Borussia Dortmund reagiert auf den monatelangen Ausfall von Neuzugang Giannis Konstantelias (23). Der Bundesligist gibt offiziell bekannt, dass Offensivtalent Ethan Nwaneri (19) auf Leihbasis vom FC Arsenal an die Strobelallee wechselt.

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Eine Kaufoption haben sich die Schwarz-Gelben dem Vernehmen nach nicht gesichert. Während der Leihe übernimmt der BVB Berichten zufolge Nwaneris komplettes Gehalt, das Gesamtpaket des Deals soll sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen.

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✍️ Der BVB reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Giannis Konstantelias und leiht Ethan Nwaneri vom FC Arsenal aus. Die Leihe des 19-jährigen Mittelfeldspielers ist bis zum Ende der Saison 2026/27 befristet. 🤝 pic.twitter.com/TEOaYBBw3o — Borussia Dortmund (@BVB) September 1, 2026

Lars Ricken, Geschäftsführer Sport des BVB, erklärt: „Mit der Leihe von Ethan ist es uns gelungen, einen sehr talentierten und technisch enorm versierten Mittelfeldspieler für uns zu gewinnen. Durch den längeren Ausfall von Giannis Konstantelias war es uns wichtig, unseren Kader kurzfristig noch einmal verstärken zu können. Für uns war Ethans Verpflichtung die sportlich nun bestmögliche Lösung. Wir freuen uns, dass wir diese kurz vor Ende des Transferfensters noch realisieren konnten.“

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Die BVB-Bosse beschäftigten sich nach dem Konstantelias-Schock mit mehreren Kandidaten, unter anderem auch mit Ex-Profi Jadon Sancho (26/vereinslos) und Marcel Regula (19/Zaglebie Lubin). Am Ende fiel die Wahl auf den Arsenal-Youngster.

Nwaneri entstammt der Jugend der Gunners, für die Profis kam der gebürtige Londoner 51 Mal zum Einsatz (zehn Tore, zwei Assists). Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte der Linksfuß mäßig erfolgreich bei Olympique Marseille. Nun will der englische U21-Nationalspieler in Dortmund durchstarten.