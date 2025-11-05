Menü Suche
Aston Villa verlängert mit Kapitän

von Daniel del Federico
John McGinn jubelt ausgelassen @Maxppp

Aston Villa hat den ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag mit John McGinn vorzeitig verlängert. Wie der Premier League-Klub mitteilte, bleibt der schottische Nationalspieler bis 2028 an den Verein gebunden.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce that Club Captain, John McGinn, has signed a new contract with the club.
Bei X ansehen

McGinn wechselte 2019 vom schottischen Erstligisten Hibernian FC nach Birmingham und bestritt seitdem 301 Pflichtspiele für Aston Villa. Seit der Saison 2022/23 führt der 31-Jährige die Mannschaft als Kapitän an.

