Aston Villa verlängert mit Kapitän

Aston Villa hat den ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag mit John McGinn vorzeitig verlängert. Wie der Premier League-Klub mitteilte, bleibt der schottische Nationalspieler bis 2028 an den Verein gebunden.

McGinn wechselte 2019 vom schottischen Erstligisten Hibernian FC nach Birmingham und bestritt seitdem 301 Pflichtspiele für Aston Villa. Seit der Saison 2022/23 führt der 31-Jährige die Mannschaft als Kapitän an.