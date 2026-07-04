Carsten Schünemann muss beim FC Bayern München seine Koffer packen. Nach Informationen von ‚Absolut Fussball‘ trennt sich der Rekordmeister vom Leiter der Athletikabteilung im Nachwuchsbereich. Der 57-Jährige hatte diesen Posten seit Sommer 2019 inne, stand intern zuletzt jedoch heftig in der Kritik.

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Zum einen soll Schünemann qualifizierte Athletiktrainer in seiner Abteilung bewusst kleingehalten haben. Zum anderen wurde vereinsintern auch eine mangelhafte Belastungssteuerung bemängelt. Quirin Löppert, der erst im Januar vom FC Augsburg als Athletik- und Reha-Trainer an die Säbener Straße gewechselt ist, gilt nun als eine mögliche interne Nachfolge-Lösung. Johannes Wieber vom 1. FC Nürnberg ist derweil ein externer Kandidat.