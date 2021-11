Leipzig-Leihgabe Hwang: Plötzlich mischen die Topklubs mit

Hee-chan Hwang hat das Interesse von Manchester City und Premier League-Konkurrent FC Liverpool geweckt. Laut einem Bericht des ‚Daily Mirror‘ haben die beiden Topklubs den Angreifer mehrfach unter die Lupe genommen. Ob daraus konkrete Avancen entwachsen, liegt vor allem an den weiteren Leistungen des Koreaners.

Bis zum Saisonende ist Hwang von RB Leipzig ausgeliehen. Dem Vernehmen nach wurde eine Kaufoption über 16 Millionen Euro vereinbart. Am Ruder säßen in dem Fall also längst die Wolves und nicht mehr die Leipziger.

Vier Treffer hat Hwang in seinen bisherigen acht Ligaspielen für Wolverhampton erzielt. Die vereinsinterne Fan-Wahl zum Spieler des Monats Oktober gewann der 25-Jährige mit großem Abstand. Ob es für einen Topklub reicht, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Schon in Leipzig hatte sich der Rechtsfuß in der vergangenen Saison nicht final durchsetzen können.