Braunschweig komplettiert Torwart-Team

Eintracht Braunschweig hat einen neuen Torhüter präsentiert. Benjamin Uphoff wechselt ablösefrei nach Vertragsablauf von Hansa Rostock zu den Niedersachsen. Dort erhält der 32-Jährige einen Kontrakt bis 2028.

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Willkommen in Braunschweig, Benjamin Uphoff! 💙💛



Der 32-jährige Keeper wechselt vom F.C. Hansa Rostock an die Oker und verstärkt bis zum Sommer 2028 unser Torhüterteam.



Schön, dass du da bist, Uppi! 🦁



Die gesamte Meldung findet ihr hier

🔗 https://t.co/DGKvZjJ3Ib pic.twitter.com/vrLIUUyuAz — Eintracht Braunschweig (@EintrachtBSNews) June 16, 2026

„Mit Benjamin Uphoff verpflichten wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der gleichzeitig voller Tatendrang ist und sich von Beginn an klar zu unserem Weg bekannt hat. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er als Nummer eins bei Hansa Rostock seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zählte für uns zu den besten Torhütern der 3. Liga“, betont Braunschweigs Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel.