Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Braunschweig komplettiert Torwart-Team

von Fabian Ley - Quelle: eintracht.com
1 min.
Benjamin Uphoff hält den Ball in der Hand @Maxppp

Eintracht Braunschweig hat einen neuen Torhüter präsentiert. Benjamin Uphoff wechselt ablösefrei nach Vertragsablauf von Hansa Rostock zu den Niedersachsen. Dort erhält der 32-Jährige einen Kontrakt bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Benjamin Uphoff verpflichten wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der gleichzeitig voller Tatendrang ist und sich von Beginn an klar zu unserem Weg bekannt hat. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er als Nummer eins bei Hansa Rostock seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zählte für uns zu den besten Torhütern der 3. Liga“, betont Braunschweigs Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
3. Liga
Braunschweig
Rostock
Benjamin Uphoff

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
3. Liga 3. Liga
Braunschweig Logo Eintracht Braunschweig
Rostock Logo FC Hansa Rostock
Benjamin Uphoff Benjamin Uphoff
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert