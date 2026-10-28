Atlético „blickt mit Simeone in die Zukunft“

Für Enrique Cerezo gibt es keine Zweifel daran, dass Diego Simeone auch in der kommenden Saison bei Atlético Madrid an der Seitenlinie stehen wird. „Wir leben von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel. So wie es Simeone gerne sagt. Wir denken nicht an einen Nachfolger und blicken mit ihm in die Zukunft“, erklärt der Präsident der Rojiblancos gegenüber der ‚Sport Bild‘, „auch dank unseres Trainers steht Atlético für Leidenschaft und Herz. All das, was ein guter Fan haben sollte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

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Simeone ist der dienstälteste Trainer der Top5-Ligen und steht seit 2011 in Madrid an der Seitenlinie. Bislang zeichnete er sich bei 813 Pflichtspielen verantwortlich und kommt auf einen Punkteschnitt von 1,98. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag in der spanischen Hauptstadt aus. „Diego Simeone ist ein Phänomen. Als ich vor vielen Jahren Vizepräsident bei Atlético war, haben wir binnen einer kurzen Zeit sieben Trainer entlassen. Wenn man dann 15 Jahre lang denselben Coach hat, ist das für den heutigen Fußball ungewöhnlich. Simeones Ankunft bei uns war ein großes Glück für den gesamten Verein. Er hat Atlético wiederbelebt, ist nun zum 14. Mal in Folge in der Champions League dabei“, so Cerezo.