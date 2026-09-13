Eugen Polanski kommt einer Entlassung bei Borussia Mönchengladbach zuvor. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ ist der Cheftrainer des Bundesliga-Letzten zurückgetreten. Am heutigen Sonntag habe Polanski diese Entscheidung gegenüber Mannschaft und Sportdirektor Rouven Schröder erklärt.

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Interimsweise soll Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übernehmen. Als langfristige Kandidaten werden zudem unter anderem die vereinslosen Ole Werner (zuletzt RB Leipzig), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) und Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) diskutiert.

Am Samstag ging Gladbach mit 0:5 beim SC Freiburg unter. Nach drei Ligaspielen ist die Borussia noch punktlos.