Bundesliga
Polanski tritt zurück
Eugen Polanski ist nicht länger Trainer von Borussia Mönchengladbach. Laut einem Medienbericht ist er zurückgetreten.
@Maxppp
Eugen Polanski kommt einer Entlassung bei Borussia Mönchengladbach zuvor. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ ist der Cheftrainer des Bundesliga-Letzten zurückgetreten. Am heutigen Sonntag habe Polanski diese Entscheidung gegenüber Mannschaft und Sportdirektor Rouven Schröder erklärt.
Unter der Anzeige geht's weiter
Interimsweise soll Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übernehmen. Als langfristige Kandidaten werden zudem unter anderem die vereinslosen Ole Werner (zuletzt RB Leipzig), Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) und Alexander Blessin (zuletzt St. Pauli) diskutiert.
Am Samstag ging Gladbach mit 0:5 beim SC Freiburg unter. Nach drei Ligaspielen ist die Borussia noch punktlos.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden