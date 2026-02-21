FC Bayern: Kompany geht Kimmich-Risiko ein

Der FC Bayern startet mit Joshua Kimmich (31) ins Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Trotz vier gelber Karten nominiert Trainer Vincent Kompany den Mittelfeldchef in die Anfangself. Sollte sich Kimmich gegen die SGE eine weitere Verwarnung abholen, wäre er für den Kracher gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gesperrt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jonathan Tah (29) und Leon Goretzka (31), die ebenfalls bislang viermal den gelben Karton gesehen haben, sitzen zunächst auf der Bank. Offensivkünstler Jamal Musiala (22) darf dagegen erstmals nach seiner Verletzungspause in der Bundesliga von Beginn an ran.